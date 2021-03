“Je m’engage à ce que l’Organisation mondiale de la santé continue de soutenir la Tunisie dans sa lutte contre la Covid 19″, a indiqué le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. ” Nous nous engageons à travailler avec vous pour un avenir plus sûr, plus sain et plus juste” a-t-il déclaré.

Dans un message de félicitation adressé au peuple tunisien à l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance, publié samedi 20 mars sur la page Facebook de l’OMS, Ghebreyesus a exprimé son admiration et son respect aux professionnels de la santé pour leur dévouement et leur courage, soulignant que la baisse du nombre de décès et d’hospitalisations est le résultat de l’efficacité des mesures sanitaires en Tunisie.

“Avec l’apparition de nouveaux variants du virus, la vigilance reste de mise, a-t-il affirmé, appelant les citoyens à poursuivre l’application des mesures sanitaires anti-Covid dont l’efficacité a été prouvée.

Le directeur général de l’OMS a exprimé sa satisfaction du démarrage de la vaccination en Tunisie et la réception au cours de cette semaine, d’un premier lot de vaccins anti Covid-19 dans le cadre de l’initiative Covax.

“Il y a une lueur au bout du tunnel, mais nous devons rester vigilants”, a-t-il dit.