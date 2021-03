Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi effectue une visite de travail en République démocratique du Congo, les 22, 23 et 24 mars courant, porteur d’un message de fraternité et d’amitié du président de la République Kais Saied à son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Au cours de sa visite, Jerandi aura une série de rencontres avec le président de la République démocratique du Congo, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et la ministre d’Etat aux affaires étrangères.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, ces entretiens seront l’occasion de discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale notamment concernant le cadre juridique organisant les relations tuniso-congolaises et des perspectives de promouvoir les échanges économiques.

Cette visite de travail permettra aussi d’échanger les points de vue et de renforcer la coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, ajoute la même source.

Othman Jerandi préside également la délégation tunisienne qui participe à la 3ème session du Forum économique tuniso-congolais qui se tiendra les 24 et 25 courant à Kinshasa, à l’initiative du Conseil d’affaires tuniso-africain et de l’ambassade de Tunisie au Congo RDC.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères aura un entretien avec la nouvelle Cheffe de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), Bintou Keita à l’occasion du 60ème anniversaire de la participation de la brigade tunisienne au premier contingent de Casques bleus en RDC.

Jerandi aura aussi une rencontre avec les Tunisiens établis au Congo RDC à l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance.