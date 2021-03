Le premier satellite 100% tunisien “Challenge1” sera lancé, demain, samedi 20 mars 2021, à l’occasion de la fête de l’Indépendance. Il s’agit d’un satellite, conçu et réalisé par des compétences 100% tunisiennes, exerçant au sein du Holding tunisien Telnet.

Challenge 1, qui sera lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, à bord de la fusée russe Soyouz-2, est un petit satellite qui pèse environ 3 kilogrammes, et qui sera employé dans la technologie de l’Internet des objets (IOT- Internet of Things”.

D’après l’ingénieur tunisien en aérospatial, Ahmed Fadhel, “Challenge 1″ est le premier satellite tunisien et maghrébin et le sixième à l’échelle africaine”. “L’évènement revêt une grande importance, dans la mesure où il va ouvrir de nouvelles perspectives en matière de formation des ingénieurs et étudiants dans les domaines des technologies de l’espace”, a-t-il dit, dans une déclaration à l’agence TAP.

D’après la société Telnet, la conception de ce satellite “s’inscrit dans le cadre de la recherche scientifique et de l’innovation et vise la validation de concepts dans les nouvelles technologies et le développement d’applications associées, pour les élargir après, à l’échelle universelle, par le lancement d’une constellation de 30 satellites”.

TELNET est un groupe de sociétés fondé en 1994, certifié ISO9001 et TL9000. Le groupe tunisien est reconnu pour ses compétences et son expertise en matière de recherche et développement en ingénierie de produits et en génie électronique et mécanique dans les domaines de télécommunications, multimédia, énergie, monétique et aérospatial.