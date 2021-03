Au titre de 2019, 16 banques ont affiché un résultat bénéficiaire avec un bénéfice cumulé de 1.478 MDT (contre 18 banques avec un bénéfice cumulé de 1.227 MDT en 2018) et 7 banques ont affiché un résultat déficitaire s’élevant à 165 MDT (contre 70 MDT de perte affichée par 5 banques en 2018).

Le bénéfice cumulé de 2019 a été en totalité affecté en réserves suite à la décision de la BCT d’inviter les banques et les établissements financiers à suspendre toute mesure de distribution de dividendes au titre de l’exercice 2019 et de s’abstenir d’effectuer toute opération de rachat de leurs propres actions, et ce en vue de renforcer leurs fonds propres pour faire face aux risques potentiels liés aux retombées de la pandémie COVID-19 sur les secteurs économiques.