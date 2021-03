L’engagement de Huawei Technologies en faveur de la Tech tunisienne n’est plus à démontrer, comme le prouve du reste l’organisation l’événement Huawei Talent Day, mardi 16 mars 2021 au Movenpick Lac 1.

Outre l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo, et le ministre tunisien des Technologies de la communication et de la Transformation numérique, Fadhel Kraiem, le Huawei Talent Day a vu la participation du PDG de Tunisie Telecom, du DG d’Orange Tunisie, mais aussi de chefs d’entreprise, de représentants d’universités tunisiennes, des experts et des étudiants.

Objectif : présenter les programmes de formation proposés par la Fondation Huawei au profit d’étudiants qui poursuivent leur formation dans les domaines des technologies de la communication, à l’instar du programme “Seeds for the Future“.

Tout le monde est d’accord pour souligner que nous vivons une période de transformation fondamentale des NTIC. Et c’est justement que, consciente des enjeux présents futurs, la firme chinoise a voulu baser son développement sur les technologies de la communication.

Dans son allocution, l’ambassadeur de Chine, tout en rappelant que les deux pays fêtent année le 57e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, assure que son pays se tiendra toujours aux côtés de la Tunisie, dans tous les domaines, notamment ceux technologiques.

Pour sa part, Mohamed Fadhel Kraiem n’a manqué de souligner l’importance des programmes de formation de la Fondation Huawei en faveur des étudiants tunisiens, lesquels programmes constituent « une opportunité de développer davantage leurs compétences et de mettre en valeur leurs énergies renouvelables dans le domaine des technologies de la communication, qui s’inscrivent dans la stratégie du ministère d’encourager les ressources humaines spécialisées à contribuer à la construction d’une économie nationale fondée sur l’innovation ».

Pour lui, la Tunisie dispose de compétences à même d’ériger notre en plateforme régionale et une destination rayonnante dans le domaine du digital et un pôle pour attirer les investissements et suivre le rythme des derniers développements technologiques.

En outre, il soulignera en substance que les accords et d’initiatives signés avec avec Huawei, et ce en collaboration avec des institutions académiques, sont à même de renforcer l’ancrage des TIC dans les processus et les programmes universitaires tunisiens, ce qui donner une meilleure adéquation des ingénieurs et jeunes diplômes tunisiens avec le marché de l’emploi en la matière.

Et Kraiem de rappeler la stratégie nationale de transformation numérique 2021-2025 qui est basée plusieurs axes.