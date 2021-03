Une campagne ayant pour thème “Je ne me tairai pas” a été lancée récemment en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

La campagne vise à créer un espace médiatique arabe fédérateur interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, le genre, la couleur, la race, la religion ou l’idéologie, lit-on dans un texte dont une copie est parvenue à l’agence TAP.

Premier du genre dans le monde arabe, le projet qui s’étale sur une année est fondé sur une orientation globale axée sur la sensibilisation, la formation et l’assistance pour briser le silence sur le mauvais usage du pouvoir que ce soit sous forme de fraude, de corruption ou de harcèlement électronique, souligne la même source.

Le but étant de faire face à toutes les formes de harcèlement, d’intimidation, de discrimination et de discours de haine à travers des activités de sensibilisation électronique interactive et audiovisuelle, mais aussi une formation ciblée et une assistance psychologique et numérique directe, ajoute la même source.

Le programme est réalisé par le réseau ARIJ (Arab Reporters for Investigative Journalism), notamment en partenariat avec le programme de Facebook en faveur de la presse, la Fondation internationale des médias pour les femmes (International Women’s Media Foundation- IWMF) et le Programme femmes dans les médias (WAN IFRA), et sous le parrainage du ministère allemand des affaires étrangères.

Il cible les journalistes arabes (hommes et femmes) qui travaillent à distance dans le contexte de coronavirus et qui ont été victimes de harcèlement pour les faire taire et leur interdire de travailler dans l’espace public.

Le hashtag “Je ne me tairai pas” vise à lancer un débat public et via les réseaux sociaux. Douze webinaires sont programmés dans le cadre de cette campagne portant sur les questions de discrimination et de harcèlement. Ils seront animés par des formateurs et des formatrices spécialistes du Programme femmes dans les médias (WAN IFRA).

Le prochain webinaire a lieu lundi 15 mars 2021 avec pour thème “Egalité des genres dans le journalisme… Un échec?”.