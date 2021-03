A l’occasion de la tenue à Moscou du Salon international du tourisme “MITT Moscow”, l’opérateur touristique tunisien Carthage Group et ses filiales ont pris la décision de participer à cette manifestation par un stand.

Carthage Group sera à ce titre le seul opérateur touristique tunisien à participer avec un stand à cet événement qui est maintenu en dépit des circonstances sanitaires. « Nous n’épargnons aucun effort pour relancer le tourisme dans notre pays et porter les couleurs de notre destination » déclare à ce propos Mohamed Saâdaoui, président-fondateur de Carthage Group.

Dans le contexte de crise sanitaire internationale, le maintien du salon MITT Moscow 2021 constitue une lueur d’espoir quant à une reprise des départs touristiques de la Russie vers la Tunisie, un marché qui compte parmi les plus importants ces dernières années « grâce aux efforts conjugués de l’administration du Tourisme tunisien et des tour-opérateurs tunisiens implantés sur ce marché qui se démarquent par leur dynamisme et leur patriotisme » précise encore Saâdaoui.

Un réseau d’hôtels sur tout le littoral

Novostar Hotels est une chaîne d’établissements hôteliers gérés par Carthage Group et qui compte plusieurs unités exploitées sous ce label à Nabeul-Hammamet (Pyramides, Omar Khayam et Dar Khayam, Bel Azur et Sol Azur ainsi que le Khayam Garden).

A compter du 1er avril et dans une démarche de consolidation dans la perspective d’une reprise de l’activité touristique cette saison, Novostar renforce son implantation sur plusieurs autres zones touristiques avec de nouveaux hôtels en franchise commerciale totale avec désormais une présence à Sousse (hôtel Royal Beach), à Djerba (Novostar Iris Hôtel & Thalasso) et également à Yasmine Hammamet en partenariat avec la chaîne espagnole Vincci (pour l’hôtel Novostar Vincci Marillia, dernier maillon de cette chaîne).

« Nous détenons ainsi une capacité en lits suffisamment importante qui nous permet de proposer à nos partenaires des offres compétitives ajoutées à notre savoir-faire pour la satisfaction de nos clients russes mais également des autres marchés » se félicite de son côté Hassen Ben Amor, directeur Commercial et Marketing de la chaîne, qui insiste sur « le respect total du protocole sanitaire et de son application stricte dans tous les hôtels ».

Carthage Group se compose d’un ensemble d’entreprises, agences de voyages, tour-opérateurs et société de gestion hôtelière que sont Carthage Tourism & MICE, Carthage Travel & Events, Biblio Globus Tunisia, Carthage Travel Tour-Opérateur et Star Tourism & Hotels Management.

Au cours de la dernière saison été, Carthage Group a été le seul opérateur à programmer des charters en provenance de Biélorussie avec des vols vers les aéroports d’Enfidha et de Djerba. Cette année, le marché biélorusse fait également partie des priorités du groupe qui s’apprête à déployer des chaînes charters dès le moins d’avril prochain sur la Tunisie.

« La politique de Carthage Group, c’est d’aller de l’avant, de prendre des risques calculés mais ne pas reculer devant les difficultés en dépit de la crise de Covid-19 » commente de son côté Mohamed Khalil Fejji, directeur des Ventes. « Le potentiel de la Russie et des pays de la zone constituent un réservoir de clientèle qui n’apportera que du positif à notre pays » ajoute-t-il en conclusion.