La 5ème édition de l’Ericsson Day annuel en Tunisie s’est tenue jeudi 11 Mars en format virtuel en raison de la crise sanitaire autour de la thématique centrale de ” la 5G, accélérateur de la croissance économique et de l’inclusion digitale”.

Le débat intervient au moment où les actions lancées par les pouvoirs publics tendent à baliser le chemin vers cette nouvelle technologie en Tunisie.

Aux côtés du Conseiller et Chargé de la stratégie auprès du ministre des Technologies de la Communication, la session a regroupé autour d’une table ronde les opérateurs mobiles et des experts TIC, avant de laisser place à des ateliers thématiques dédiés à l’évolution des solutions radio vers la 5G, l’IoT, l’architecture 5G cœur et cloud native.

Intervenant à l’ouverture de cet évènement, l’ambassadeur de Suède en Tunisie, Anna Block Mazoyer, a déclaré : “Nous sommes à la veille d’un futur qui promet une qualité de vie considérablement améliorée, celui où la 5G favorisera des services au citoyen transformés et plus durables. Pour la Tunisie, ces objectifs sont à portée de main en optant pour des solutions permettant de déployer des services plus efficaces et d’offrir à la société une expérience mobile améliorée.”

Concernant les ambitions de la Tunisie en matière de digitalisation, elles sont clairement définies, comme l’expliquera le conseiller et chargé de la Stratégie auprès du ministre des Technologies de la communication, Hassen Harrabi: ” le numérique est aujourd’hui un vecteur incontournable de développement et de relance économique et social en Tunisie. Dans ce sens, il est important d’adresser les challenge d’inclusion sociale en oeuvrant à la réduire des fractures numériques et financières grâce au digital. Ceci impliquera également de lancer un ensemble de chantiers technologiques simultanés qui dynamiseront les secteurs clés de l’économie Tunisienne, ce que soit dans l’industrie, la santé, le commerce ou encore l’éducation”.

Concernant l’éducation, puissant contributeur à l’innovation et à la croissance, la Directrice du programme “Connect to learn” d’Ericsson, Zohra Yermeche a rappelé qu’Ericsson s’y implique de manière effective, notamment d’un point de vue responsabilité sociétale.

“En effet, le groupe qui place la ressource humaine au centre de son activité, privilégie le transfert du savoir-faire et s’attèle à mettre en œuvre les moyens pour l’accompagnement du potentiel novateur où qu’il soit à travers le monde.”

Pour le directeur général d’Ericsson Tunisie, Slim Ghariani : “Nous vivons désormais dans un contexte où la numérisation est un impératif. Notre objectif, en tant que partenaire fiable et de confiance est de matérialiser l’ambition de nos partenaires dans ce sens par des solutions digitales et dynamiques dans la perspective de la 5G.”

“Ericsson s’y engage, en mobilisant son expertise comme depuis l’ouverture de nos bureaux en Tunisie en 1965. Nous continuerons à mettre tout en œuvre pour accompagner les acteurs des TIC dans ce contexte économique en pleine transformation digitale”.

Rappelons qu’Ericsson, qui commercialise depuis plusieurs années des solutions prêtes pour la 5G, s’apprête à répondre rapidement aux attentes des acteurs afin de faire évoluer leurs réseaux, renforcer leur compétitivité et contribuer à dynamiser l’écosystème.

Par ailleurs, outre un micro-trottoir réalisé à l’occasion de l’Ericsson Day auprès des citoyens, une étude de terrain avait été conduite par le ConsumerLab d’Ericsson au cours de 2020 en Tunisie afin de mesurer le niveau de satisfaction des utilisateurs de smartphones de l’internet mobile mais aussi de recueillir leurs avis quant à la technologie 5G avant son lancement.

L’échantillon des 1 000 individus interrogés reflétant les avis de 4 millions de consommateurs âgés entre 15 et 59 ans, avait révélé la forte tendance du marché local à l’expansion technologique à travers les conclusions suivantes :

Presque tous les utilisateurs de smartphones en Tunisie sont au fait de la 5G et se disent prêts à l’adopter quand les téléphones compatibles seront disponibles

Aujourd’hui, seuls 3 utilisateurs tunisiens de smartphones sur 10 perçoivent leur réseau mobile comme étant rapide, et jusqu’à 8 sur 10 perçoivent des problèmes avec leur connexion mobile actuelle à différents endroits.

Jusqu’à 7 utilisateurs de smartphones sur 10 en Tunisie sont susceptibles de passer au haut débit domestique 5G lorsqu’il sera disponible. De plus, 6 sur 10 pensent qu’il sera disponible en Tunisie d’ici deux ans.

Les consommateurs tunisiens pensent que la 5G aura le plus d’impact sur le secteur des services.

“Analyser le marché et mesurer sa disposition à saisir les opportunités qu’elle offre ne peut que nous aider à répondre au mieux aux attentes des utilisateurs finaux et de l’économie dans son ensemble”, confirmait Slim Ghariani.

Hatem Mestiri (Ooredoo) assure que, malgré quelques appréhensions, la 5G finira par s’imposer en Tunisie, car les Tunisiens regardent les cas d’usage de cette technologie dans le monde.

Pour sa part, Ben Dhieb (Tunisie Telecom) insistera sur la nécessité de préparer tout l’écosystème national à la venue de la 5G, étant donné, selon lui, celle-ci ne pourra pas se déployer comme cela a été le cas pour la 3G ou la 4G. La 5G nécessite des investissements lourds… Autrement dit, il faut changer de méthodes et de mentalité, et notamment repenser l’écosystème; dit-il. Il faut avoir de la vision pour l’implémentation de la technologie 5G.

Idem pour Adel Akrout (Orange) qui indique lui aussi qu’il faudra beaucoup d’investissement, et surtout il faut préparer le terrain pour l’absorption/utilisation de la 5G.

