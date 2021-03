Un appel à candidatures pour la formation et la participation de 50 jeunes francophones au 4e Congrès international sur le conseil scientifique aux gouvernements (INGSA 2021), vient d’être lancé.

Les partenaires de cette initiative (INGSA), dont l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), vont soutenir la formation de ces jeunes francophones en provenance d’Etats membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie , dans le cadre d’une série d’activités collaboratives et de formations qui se tiendront du 22 au 28 août 2021.

Il s’agit de créer un réseau de jeunes francophones âgés entre 18 et 35 ans, dynamiques, passionnés par la science et/ou l’activisme et/ou la politique et/ou l’entrepreneuriat et/ou le développement durable, et ayant une idée sur les enjeux entourant la problématique des changements climatiques, a-t-on appris du site de l’AUF.

Les candidats sélectionnés seront mobilisés à partir de juillet 2021 par une série d’activités préparatoires et ce, jusqu’en décembre 2021, pour la remise des rapports de clôture de l’activité.

Le projet comprend aussi la création d’un espace web collectif, où les membres du réseau pourront trouver des ressources pertinentes et échanger sur différents sujets en lien avec les thématiques importantes au succès du réseau (les changements climatiques, l’engagement citoyen, les politiques publiques et l’importance du conseil scientifique dans la prise de décision).

Les 50 jeunes sélectionnés seront mobilisés dès juillet 2021, d’abord via l’espace web pour entamer des discussions et des travaux préliminaires autour de lectures et d’activités introductives (juillet-août) qui leur permettront de se préparer à participer à une semaine d’activités qui se tiendra dans le contexte du 4e Congrès international sur le conseil scientifique aux gouvernements (INGSA 2021).