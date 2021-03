Le ministère de l’Environnement et du Développement Durable annonce, jeudi 11 mars 2021, qu’il procédera, du 19 mai 2021 au 18 juin 2021, à une enquête sur la création d’aires protégées maritime et côtières dans l’archipel de Galite (gouvernorat de Bizerte), les îles de Zembra et Zembretta (gouvernorat de Nabeul), l’île de Kuriat (gouvernorat de Monastir) et les îles Kneys dans le gouvernorat de Sfax.

Cette enquête, ajoute le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook, vise à préserver la nature et la diversité biologique dans les milieux maritimes et côtiers et à exploiter leurs ressources naturelles dans le cadre du développement durable en créant des aires protégées maritimes et côtières.

Elle aura lieu conformément aux dispositions de la loi n°49 du 20 juin 2009 relative aux aires maritimes et côtières ainsi que le décret gouvernemental datant le 12 mai 2020, portant sur la création d’aires maritimes et côtières.

Ladite loi stipule que l’enquête se fait à travers un délégué chercheur désigné par le ministre concerné qui reçoit des observations et des points de vue des personnes résidentes dans la région concernée ainsi que les représentants des établissements publics et privés, les associations et les organisations professionnelles intervenantes dans la région.

Le délégué chercheur rédige les observations orales dans un registre d’enquête numérisée et signée par un juge d’instruction spécialisé, s’ajoutant aux points de vue écrites ou adressées à travers des lettres recommandées.