Quatre startups dans le domaine de l’agriculture numérique, ont remporté le prix du concours ” InnovAgriHakathon “, sur un total de 17 entreprises participantes, a fait savoir l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), dans un communiqué publié vendredi à Tunis.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche par intérim, Mohamed Fadhel Kraiem, a souligné, à la cérémonie de clôture du concours de transformation numérique dans le domaine agricole ” InnovAgriHakathon “, organisée dans le gouvernorat du Kef, la nécessité d’œuvrer à la numérisation du secteur agricole et la facilitation des services destinés à l’agriculteur, en encourageant ce genre d’initiative visant à développer et à apporter une haute valeur ajoutée, au secteur agricole.

Il a souligné la nécessité d’investir dans les compétences, et de poursuivre l’accompagnement et l’encadrement des startups, ayant participé à ce concours, en les rapprochant des investisseurs et des agriculteurs et en faisant connaitre leurs services. Pour sa part, la Directrice générale de l’APIA a souligné, dans son intervention, la disposition de l’agence à accompagner les initiatives des jeunes dans ce domaine, en intensifiant l’accompagnement ciblé et la formation dans le domaine des nouvelles technologies, et ce en coopération avec Smart Tunisian Technoparks S2T.

L’objectif, a-t-elle dit, est d’atteindre des phases avancées, pour bénéficier de cette transformation numérique. Une convention de partenariat a été signée à cette occasion, entre l’APIA et s2T, dans l’objectif de soutenir le développement des régions, ainsi que l’investissement des jeunes dans le domaine de l’agriculture numérique.