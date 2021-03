Le groupe Hayatcom, spécialisé dans l’installation et la mise en service des réseaux télécoms, a connu un bon exercice 2020, malgré la crise de la Covid-19 qui a durement frappé l’économie. Il réalise une croissance de son chiffre d’affaires de 17,7%, à 12,9 MDT, indique l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

A noter que 65% des revenus du groupe sont réalisés à l’international.

Hayatcom, qui a tenu, vendredi 5 mars 2021, une communication financière, a également affiché une amélioration notable de sa rentabilité avec un EBITDA et un résultat net consolidé multipliés respectivement, par 2,2 fois à 2,3 MDT et par 3,4 fois à 1,2 MDT.

Du côté des fondamentaux, le groupe Hayatcom jouit d’une situation financière saine avec un gearing de 25%, en 2020.

La feuille de route tracée par l’équipe de direction prévoit la poursuite des efforts de prospection avec l’identification des marchés à l’international, la recherche de nouveaux partenaires et la validation des contrats cadres, la concrétisation des projets (sur la période 2021-2024) avec l’optimisation des processus, l’imposition de l’identité de Hayatcom dans chaque pays et le renforcement du savoir-faire auprès des clients.

A noter que le groupe a signé un partenariat qui assurera la construction de 47 000 prises fibre optique pour les clients Orange et Inwi au Maroc. Le groupe est, par ailleurs, en cours de signature d’un contrat de déploiement et de maintenance des réseaux GSM et fibre optique avec Huawei pour les quatre prochaines années en Ethiopie.

Hayatcom a, enfin, renouvelé son contrat de prestation avec Huawei et ZTE pour la maintenance de 750 sites couvrant l’est de la RDC et le déploiement de nouveaux sites. La stratégie présentée par le management prévoit, également, la consolidation de la croissance (au-delà de 2024) grâce à l’augmentation du nombre d’acteurs par pays et au positionnement de Hayatcom basé sur la veille technologique dans chaque marché.

Sur la période 2020-2024, le business plan présenté prévoit une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 41%, pour atteindre 50,9 MDT à l’horizon 2024, une progression annuelle moyenne de l’EBITDA de 45% à 9,9 MDT d’ici 2024 et) une hausse annuelle moyenne du résultat net consolidé de 43% à 5,2 MDT à l’horizon 2024.

Le groupe Hayatcom, créé en décembre 2002, est spécialisé dans l’installation et la mise en service des réseaux Télécom. Les clients de Hayatcom sont les opérateurs télécoms, les fabricants d’équipements télécoms, les grands comptes propriétaires d’infrastructures et les opérateurs d’infrastructures. Hayatcom est aujourd’hui un partenaire de plusieurs géants mondiaux des télécommunications et accompagne de grands opérateurs en Afrique dans la mise en place de leurs réseaux.

Le groupe dispose actuellement de filiales en République Démocratique du Congo, au Maroc, en Guinée Equatoriale, en Libye, au Burkina Faso, en Ethiopie et en France.