Dans le cadre de la commémoration internationale du mois de la femme, Facebook publie “LeadHERs : Leçons de vie des femmes africaines“, un recueil d’histoires réelles et inspirantes partagées par 19 femmes d’horizons divers qui repoussent les limites dans des domaines tels que les médias, le divertissement, la politique, l’éducation ou les affaires.

Disponible gratuitement en format numérique et physique, l’ouvrage propose des leçons de vie pour les générations présentes et futures. Chaque chapitre se penche sur une expérience personnelle et délivre un enseignement sur comment ces femmes ont su surmonter les défis et les obstacles. Le livre vise à encourager, inspirer et guider les lecteurs, quels que soient leur âge, origines ou ambitions.

LeadHERs : Leçons de vie des femmes africaines fait suite au lancement réussi en Afrique du Sud en 2019 de Inspiring Changemakers : Lessons from Life and Business. Cette édition 2021 prend vie grâce à une série de magnifiques illustrations spécialement réalisées par quatre femmes artistes du continent: Massira Keita de Côte d’Ivoire, Lulu Kitololo du Kenya, Karabo Poppy d’Afrique du Sud et Awele Emili du Nigeria.

Le livre est téléchargeable gratuitement en ligne et sera également imprimé à plus de 5 000 exemplaires fournis à plusieurs organisations partenaires de Facebook, notamment She Leads Africa, Fate Foundation, DigifyAfrica, Siyafunda, Smart Ecosystems for Women et cCHub. Il sera distribué dans 15 pays, dont le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud ou le Nigéria, dans les écoles et aux bénéficiaires des formations proposées par les partenaires de Facebook.

Nunu Ntshingila, Directrice régionale Afrique chez Facebook, a déclaré : “Chez Facebook, nous savons que les femmes africaines sont à la tête de la construction de l’avenir de notre continent. Mères, activistes, entrepreneures ou PDG, elles sont les artisans du changement. Ce livre célèbre quelques-unes des femmes africaines exceptionnelles qui sont des pionnières, motivent, inspirent et plaident pour un monde meilleur. Nous sommes enthousiasmés par leurs histoires individuelles, inspirés par les défis qu’elles ont relevés et reconnaissants pour les enseignements qu’elles partagent.”

LeadHERs : Leçons de vie par des femmes africaines, comprend les témoignages de :

Elizabeth Akua Ohene – Journaliste et politicienne [Ghana]

Alice Nkom – Avocate et militante des droits de l’homme [Cameroun]

Tecla Chemabwai – Athlète et éducatrice [Kenya]

Baratang Miya – Entrepreneure et PDG [Afrique du Sud]

Hindou Oumarou Ibrahim – Activiste environnmentale [Tchad]

Dr Judy Dlamini – Entrepreneure, autrice et philanthrope [Afrique du Sud]

Hawa Sally Samai – Fondatrice, directrice générale [Sierra Leone].

Bethléem Tilahun Alemu – Fondatrice et PDG [Ethiopie]

Lelemba Phiri – Entrepreneure, investisseuse, éducatrice [Zambie]

Temi Giwa-Tubosun – Fondatrice et PDG [Nigeria]

Vanessa Hau Mdee – Personnalité des médias, musicienne et podcasteuse [Tanzanie]

Monica Musonda – Avocate, entrepreneure et PDG [Zambie]

Saran Kaba Jones – Fondatrice et PDG [Liberia]

Kalista Sy – Showrunner et scénariste [Sénégal]

Yvonne Okwara – Journaliste et présentatrice de télévision [Kenya]

Tara Fela-Durotoye – Entrepreneure et PDG [Nigéria]

Noella Coursaris Musunka – Mannequin et philanthrope [République Démocratique du Congo]

Samantha “MisRed” Musa – Personnalité des médias, influenceuse sociale et philanthrope [Zimbabwe]

Djamila Ferdjani – Médécin et entrepreneure [Niger].

Ce mois de mars marque le troisième anniversaire du programme #SheMeansBusiness de Facebook en Afrique subsaharienne, une initiative conçue pour former les femmes entrepreneurs du continent à créer, développer et démarrer leur propre entreprise.

Facebook lance un nouveau volet de formation sur la résilience des entreprises par l’éducation financière au Nigéria, en Afrique du Sud et au Sénégal, avec des modules supplémentaires visant à améliorer les compétences des femmes chefs d’entreprise en matière de gestion financière, tout en abordant les défis auxquels les femmes entrepreneures sont confrontées, comme l’accès au capital.