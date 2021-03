La productivité des cultures devrait chuter de 21% en 2080 dans tous les pays méditerranéens avec des pics de déclin de presque 40% en Algérie et au Maroc, menaçant la sécurité alimentaire déjà difficile d’une population qui devrait croître, c’est ce qui ressort du rapport sur l’état de l’Environnement et du Développement en Méditerranée 2020.

Selon ce rapport, il est prévu que le changement climatique ait des impacts majeurs sur l’environnement terrestre, côtier et marin de la région méditerranéenne.

Ces prévisions indiquent une hausse de l’aridité en raison de précipitations réduites et du réchauffement; un risque accru d’incendies à la fois plus fréquents et plus graves, avec des augmentations prévues de la superficie brûlée comprises entre 40 et 100%; et des impacts négatifs sur la vie sauvage dans les zones humides, à l’intérieur des terres et sur les écosystèmes d’eau douce en raison de la baisse des niveaux d’eau de pluie et de la qualité de l’eau.

Le déclin attendu dans l’intégrité des écosystèmes, de la biodiversité et de la capacité de stockage du carbone conduira à l’érosion et l’épuisement des sols et à la désertification.