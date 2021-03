L’Union tunisienne des médias associatifs (UTMA) a indiqué, mardi, que l’Office National de la Télédiffusion (ONT) a adressé des correspondances à des radios associatives réclamant le paiement des frais de transmission.

L’ONT a menacé ces radios associatives de suspendre leur diffusion jusqu’à ce qu’ils s’acquittent de leurs cotisations, a fait savoir l’UTMA dans une déclaration publiée ce mardi.

A cet effet, l’Union des médias associatifs a dénoncé la menace que fait peser l’Office de télédiffusion sur les radios associatives de suspendre leur diffusion, considérant que cela constitue une atteinte à la liberté d’expression et des médias et réduit le rôle des médias de proximité, porte-voix des citoyens dans les régions.

Les radios associatives sont des stations à but non lucratif, elles ne peuvent rembourser leurs dettes auprès de l’ONT, a affirmé l’UTMA, appelant la commission consultative, créée au sein de la présidence du gouvernement, à décaisser, dans les plus brefs délais, une aide occasionnelle au profit du secteur pour lui permettre de faire face aux répercussions de la pandémie Covid-19.

L’Union a également appelé la présidence du gouvernement à se réunir dans les plus brefs délais avec elle en vue de trouver des solutions aux problèmes du secteur, créer un fond d’appui pour les médias associatifs et appeler l’ONT à revenir sur la décision de la suspension de diffusion.

L’Union tunisienne des médias associatifs est un réseau associatif qui réunit 24 associations actives dans le secteur des médias et encadre quelques 600 jeunes tunisiens.

La déclaration de l’UTMA est signée par 22 organisations et associations nationales dont notamment le syndicat national des journalistes tunisiens, l’Union générale tunisienne du travail, l’association Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique et l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles.