La Tunisie compte parmi les pays méditerranéens, dont les émissions de CO2 ont augmenté entre 2000 et 2014, et ce aux cotés de l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, l’Egypte, Israel, la Libye, le Liban, le Maroc et la Turquie, selon le rapport sur l’état de l’Environnement et du Développement en Méditerranée 2020, paru en Février.

A noter qu’une émission de CO2 est un rejet de ce gaz dans l’atmosphère terrestre. Le dioxyde de carbone est le deuxième gaz à effet de serre le plus important dans l’atmosphère, après la vapeur d’eau, les deux contribuant respectivement, à hauteur de 26% et 60% à l’effet de serre.