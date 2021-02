Par le biais de sa programmation, le Festival international de Carthage (FIC) a fait le choix de repositionner le site archéologique dans son environnement géographique, historique et culturel. Ce parti-pris sera mis en avant grâce à des performances qui offriront la possibilité au public de voyager dans le temps et dans l’espace afin de découvrir des éléments archéologiques sous le prisme de l’art.

Dans ce contexte-là, ” la nuit des étoiles ” se place comme vecteur créatif culturel et patrimonial. La démarche contemporaine de ses performances s’approprie l’espace riche en histoire civilisationnelle pour faire découvrir les vestiges du temps.

” La Nuit des Etoiles ” est un concept original, proposant des performances et des installations artistiques installées dans des lieux insolites, des lieux habituellement fermés au public, exceptionnellement ouverts pour l’occasion. A chaque édition, les lieux, les artistes, les performances et les thématiques sont différents.

L’idée de ce projet est née d’une collaboration entre Essia Jaïbi, metteure en scène et coordinatrice de projets artistiques et Selim Ben Safia, chorégraphe et initiateur du concept “Hors Lits Tunis” ; tous deux habitués à proposer des formes alternatives dans des lieux hors du commun.

Après les 15 hectares du Centre Culturel International de Hammamet en 2016, et le Palais Khaznadar dans la Médina de Tunis en 2017, ” La Nuit des Etoiles ” est invitée aujourd’hui par le prestigieux Festival International de Carthage à investir un des lieux les plus imposants et les plus riches de Tunisie : Les Thermes d’Antonin.

Entre terre et mer, entre jardins et ruines, entre Histoire et modernité, ce lieu magique sera mis en valeur par un ensemble de performances (danse, théâtre, musique, installations et poésie) qui feront vivre aux spectateurs, à travers une grande déambulation, une expérience sensorielle et esthétique inédite, et ce du 20 au 22 mai prochain en attendant la 56éme édition du FIC qui se tiendra du 11 juillet au 17 août 2021.