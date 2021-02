Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et la fédération nationale des communes tunisiennes (FNCT) ont signé, mardi, une convention de coopération et de partenariat visant à renforcer les compétences des journalistes et leurs capacités techniques en matière de décentralisation.

La convention, qui comprend cinq clauses, prévoit de porter à la connaissance des journalistes les expériences comparées en matière de journalisme de proximité et d’accès à l’information et de les encourager à accorder une importance particulière à l’autorité locale.

Il s’agit, aussi, de créer un prix annuel qui récompensera les meilleurs articles rédigés sur le thème de la décentralisation.

La convention, qui entre en vigueur le 1er mars 2021 et se poursuit jusqu’au 21 mars 2023, vise, également, à renforcer les capacités en communication des membres des conseils municipaux et des maires.

Cette convention est renouvelable par tacite reconduction sauf si l’une des deux parties en demande l’annulation.

Le président de la FNCT, Adnène Bouassida, a insisté sur l’importance de cette convention qui vise à consolider les capacités en communication des municipalités et de la fédération, et ce, dans le cadre de la démocratie participative, la contribution à la diffusion de “la culture du pouvoir local” et la formation des intervenants en la matière, en particulier les journalistes, sur plusieurs questions en rapport avec le Code des collectivités locales et les grands principes de la décentralisation.

De son côté, le président du SNJT, Mohamed Yassine Jelassi, a souligné l’importance de la formation des journalistes en matière de décentralisation.

Il a rappelé l’accord signé avec la Présidence du gouvernement, le 8 décembre 2020, qui prévoit la généralisation du poste d’attaché de presse dans l’ensemble des établissements publics. Ce poste sera attribué exclusivement aux journalistes diplômés de l’Institut de presse et des sciences de l’information.