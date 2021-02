Un deuxième appel à projets baptisé “Ghodwa Jeunesse & Environnement” (Le devenir jeunesse et environnement), destiné à soutenir des jeunes acteurs et actrices du changement mobilisé-e-s pour la protection de l’environnement, en Tunisie, vient d’être lancé par l’Ambassade de France en Tunisie, en partenariat avec l’Institut français de Tunisie et le programme PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs).

L’objectif de cette initiative est d’accompagner un projet par gouvernorat, dans les 15 gouvernorats suivants : Ariana, Béja, Ben Arous, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Le Kef, Mahdia, Manouba, Monastir, Siliana, Tataouine, Tozeur et Zaghouan, précise l’Institut français à Tunis.

Quinze projets à fort impact et aux retombées pérennes seront retenus, cette année. Leurs promoteurs, des jeunes de 18 à 25 ans, bénéficieront d’un financement moyen de 30 000 à 50 000 DT.

Ce projet cible, en effet, tous les jeunes engagé-e-s dans la protection de l’environnement et porteurs de projets innovants qui pourraient changer les choses.

Il est aussi destiné à des associations locales tunisiennes proposant un projet concret, ambitieux et réaliste sur la thématique de la protection de l’environnement.

Sont également concernés par cet appel, les projets qui promeuvent l’émancipation des femmes et le développement régional et favorise la création d’emploi pour les jeunes.

L’appel à projets s’adresse uniquement, aux associations tunisiennes enregistrées au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), précise la même source. Le dossier de demande de subvention est téléchargeable sur le site de l’Institut français de Tunisie et devra être envoyé à l’adresse suivante : societe-civile@institutfrancais-tunisie.com.

La date limite pour soumettre une demande de subvention est fixée au 15 mars 2021. La sélection finale sera effectuée en juin 2021.La première édition de cet appel qui a eu lieu de 16 juin au 30 juillet 2020,a permis de retenir 9 projets ambitieux et à fort impact dans 9 gouvernorats