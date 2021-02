Un protocole d’accord a été signé lundi entre le ministère de la femme, de la famille et des séniors et l’organisation Médecins du Monde Belgique Mission Tunisie portant sur la mise en œuvre du projet “Médibus Tunis ” (cabinet médical mobile) et du projet d’amélioration de l’accès à la santé pour les femmes en milieu rural.

Signé conjointement par la ministre de la Femme, de la Famille et des Séniors, Imen Zahouani Houimel, et la coordinatrice générale de Médecins du Monde Belgique Mission Tunisie, Christelle Leon, le protocole d’accord vise la mise en œuvre de projets et d’initiatives contribuant à la couverture santé universelle en Tunisie et plus spécifiquement à l’amélioration de l’accès à la santé pour les populations les plus vulnérables, notamment dans les régions défavorisées.

Il vise aussi l’appui à la gouvernance locale en santé à travers la mise en place d’approches participatives et le renforcement des communautés locales, la riposte aux problèmes de santé prioritaires de la Tunisie, dont l’accélération de la riposte au VIH/SIDA et au cancer du sein et de l’utérus et la lutte contre la violence à l’encontre des femmes et des filles en Tunisie.

Présente en Tunisie depuis 2012, Médecins du Monde, est une ONG internationale de développement médical qui fournir une assistance médicale aux groupes vulnérables, en Belgique et dans le reste du monde. Elle œuvre à l’amélioration de l’accès à la santé à travers 3 piliers : soigner, témoigner, apporter un changement.