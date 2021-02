Cette manifestation aura lieu, à l’occasion de la Fête du travail dans le monde, les 22 et 23 mai 2021, au Palais des congrès de Tunis sur le thème « la justice, fondement de toute civilisation ».

Le premier volet du programme de ce festival, organisé par l’Association Club Mohamed Ali de la Culture ouvrière (Acmaco) et la Confédération générale du travail de Tunisie (CGTT), prévoit plusieurs expositions : exposition d’articles d’artisanat, exposition de produits du secteur social et solidaire, exposition gastronomique (plats traditionnels), exposition de livres, exposition d’offres d’emplois.

Le 2ème volet comporte des conférences intellectuelles sur la transition démocratique en Tunisie, la migration vers un nouveau modèle de développement, le rôle du mouvement syndical en Tunisie et les défis de la transition démocratique, avec la participation de syndicats de pays frères et amis.

Point d’orgue de ce volet: une assemblée générale constituante sera tenue pour consacrer la fondation du Mouvement social et citoyen (Mosc), lequel se définit comme une ONG de la société civile fondée sur la culture de la citoyenneté dans son acception globale. Elle représente un contre-pouvoir et une force de contrôle et de propositions qui vise à contribuer au succès de la transition démocratique et à dissuader tout retour à la dictature.

D’autres exclusivités d’une extrême importance seront annoncées par la même occasion. Nous nous sommes engagés à ne pas les révéler parce que d’autres parties risquent de se les approprier.

Le3ème volet prévoit l’organisation de spectacles de musique, de poésie et de cinéma. L’ensemble de ces manifestations sera couronné par un gala qui sera assuré et animé par le grand chanteur Adnene Chaouachi, au Palais des congrès de Tunis.

La 2ème journée prévoit l’organisation d’un meeting à l’avenue Habib Bourguiba de 9 heures du matin jusqu’à midi. Elle comportera des spectacles de musique et des joutes poétiques.

