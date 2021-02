L’Institut national de la consommation (INC) va lancer, en coopération avec l’Organisation de défense des consommateurs, à partir de la deuxième quinzaine de mars, une nouvelle application dénommée “Code Online” qui proposera les prix de détail dans différents marchés tunisiens pour cinq produits frais (légumes, céréales, viande, volaille et poisson).

Le directeur général de l’institut, Mourad Ben Hussein, indique que l’objectif de la création de cette application -téléchargeable gratuitement sur les plateformes électroniques App Store ou Google Play- est de garantir une plus grande transparence des prix des produits dans les marchés de détail pour le consommateur, tout en lui donnant la liberté de choisir des marchés où les prix sont abordables selon son pouvoir d’achat.

La Tunisie compte environ 470 marchés de détail…

Il a précisé que l’application permettra à son utilisateur de consulter les prix de ces produits frais sur 5 marchés de détail proches de son emplacement, soulignant le désir d’élargir la liste des marchés et les prix qui y sont négociés pour donner au consommateur tunisien plus de choix.

Selon Ben Hussein, la nouvelle application fait partie d’un système complet d’informations et de statistiques sur les prix que l’institut gère sous la supervision du ministère du Commerce. La Tunisie compte environ 470 marchés de détail, dont 270 marchés de détail hebdomadaires et 200 marchés de détail quotidiens, selon Ben Hussein, soulignant que l’enregistrement des supermarchés et des principaux marchés a commencé pour les inclure dans la nouvelle application.

A cet égard, il a expliqué que des prix ont été enregistrés jusqu’à présent sur une cinquantaine de marchés pour les produits frais tels que les légumes, les céréales, la viande, la volaille et le poisson.

L’appli pour signaler les fraudes…

Il a ajouté que le consommateur sera habilité à remplir son rôle de citoyen en signalant les cas de fraude et d’abus survenus via cette application, car il lui suffit de prendre une photo instantanée de ces abus et de l’envoyer aux départements concernés relevant du ministère du Commerce.

L’application permettra également à son utilisateur de revoir les prix de gros et les marges bénéficiaires des produits agricoles frais et signaler ainsi les dépassements enregistrés.

A cet égard, il évoque le rôle important de contrôle assuré par le citoyen dans la lutte contre les fraudes, étant donné que les services de contrôle économique ne peuvent pas couvrir tous les 470 marchés de détail qui sont répartis dans tout le pays.

L’Appli jouera le rôle d’ancrage de la culture de consommation

Le directeur général de l’Institut national de la consommation déclare que l’application, qui devait être lancée avant le mois de Ramadan, donnerait à ses utilisateurs des informations sur les caractéristiques nutritionnelles et sanitaires des produits dans le cadre de l’éducation et de l’ancrage d’une nouvelle culture de consommation.

Le responsable a aussi souligné que les opérations expérimentales de cette application ont été achevées et placées sur les distributeurs d’informations du ministère du Commerce.