L’aéroport Tozeur-Nefta sera fermé à partir du mois de mars prochain jusqu’à septembre 2021 en raison des travaux programmés pour la réhabilitation et l’amélioration de l’infrastructure de l’aéroport, a affirmé une source responsable à l’aéroport.

Ces travaux portent en particulier sur le réaménagement de la piste d’atterrissage et du hangar, a précisé la même source à l’Agence TAP.

A rappeler qu’une enveloppe de 43 millions de dinars a été consacrée aux travaux de rénovation de l’aéroport Tozeur-Nefta dont la première partie des travaux a démarré en 2020 et la deuxième est prévue au mois de mars prochain.

Le projet consiste au réaménagement et l’amélioration de l’infrastructure de base de l’aéroport à travers notamment la réhabilitation de l’aérodrome et de l’aérogare ainsi que la rénovation du système d’éclairage et de balisage aérien.