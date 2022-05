Le gouvernorat de Tozeur prend en main son développement régional durable et la promotion du transport aérien vers son aéroport international.

Par Hakim Tounsi

L’ex Gouverneur de Tozeur a été à l’occasion très réactif et a facilité les rencontres avec les associations professionnelles, les représentants de l’UGTT, de l’UTICA, des Fédérations des agences de voyage, de la FTH la fédération de l’hôtellerie, avec la société civile et les personnalités régionales pour la coordination afin de trouver les solutions pour l’ouverture de l’aéroport de Tozeur-Nefta au trafic international.

Une réunion a été organisée dans ce sens ce jour au siège du gouvernorat, en présence de représentants d’une compagnie aérienne étrangère afin d’envisager la possibilité d’un partenariat en vue du retour des vols internationaux vers l’aéroport de Tozeur-Nefta.

Ce matin, j’ai eu le plaisir de recevoir des appels de certains amis des participants pour coordonner nos opinions et suggestions. Hakim Tounsi, a, à cette occasion, insisté sur la nécessité d’aborder la liaison aérienne avec l’aéroport de Tozeur dans le cadre de la décentralisation économique prévue par la constitution tunisienne.

La connectivité aérienne est un droit de la région et de ses citoyens dans le cadre d’une stratégie économique équitable de développement régional global et durable dans son ensemble. Le tourisme n’est qu’une partie de l’économie et l’accent ne devrait pas être mis exclusivement sur le tourisme pour justifier ou aborder la problématique des programmations aériennes vers la région.

La connectivité aérienne doit tenir compte de toutes les spécificités économiques et sociales de la région et de ses habitants ainsi que de leur droit inaliénable à un développement global et durable. Il n’en est pas question de soutenir une compagnie aérienne, quelle qu’elle soit, si elle n’accepte pas les conditions d’un partenariat équitable qui prend en considération les besoins et les intérêts des citoyens de la région. Les populations du sud ont besoin d’une vision économique plus large que le seul secteur du tourisme, malgré sa grande importance. Ils ont également droit à une politique de prix raisonnable, y compris pour le transport de leurs bagages et les prix du fret aérien pour l’exportation des produits régionaux comme les dattes directement vers les marchés étrangers.

Ayant une politique tarifaire basée exclusivement sur la logique du Yeld management, Transavia a des prix bas quand la demande est faible et exorbitants à chaque occasion de pics au niveau de la demande comme pendant les fêtes, les jours fériés ou les vacances scolaires, et cela ne correspond pas aux exigences des gens du Sud qui souhaitent se déplacer en période de vacances scolaires ni du tourisme tunisien qui doit rester abordable et concurrentiel pour se refaire une santé.

L’initiative est une première en Tunisie, et peut être considérée comme une étape importante dans la mise en œuvre de la décentralisation économique en prenant en compte les opportunités d’investissement spécifiques à chaque région et une planification allant des régions vers une consolidation au niveau national (from bottom to top). “Nous espérons que ce travail se poursuivra dans les autres gouvernorats de la République, comme la région de Tabarka et l’aéroport de Tabarka et bien d’autres localités”.

Chaque région doit réfléchir à ses caractéristiques et à ses capacités pour planifier un développement régional durable et le soumettre aux autorités nationales et au Ministère de l’Economie et du Plan pour que une fois validé il devienne l’un des objectifs de l’Etat et qu’on rompe ainsi définitivement avec une dépendance aveugle qui impose aux citoyens des ordres venant d’en haut et qui n’ont souvent aucun rapport avec leurs attentes ou intérêts. Les citoyens dans les régions sont les mieux placés pour exprimer leurs souhaits, suggérer et bâtir leurs projets et leur avenir.

C’est la voie de la raison, la voie correcte et souhaitable pour rompre avec les diktats externes qui ont conduit à un développement régional déséquilibré et non équitable avec un chômage élevé qui a poussé les citoyens par centaines de milliers de familles entières à la migration et au déplacement vers les grandes villes côtières, causant au passage la déstabilisation de l’équilibre social et la marginalisation des familles à bas revenus.

Merci à tous et vive la Tunisie. L’avenir sera prospère aussi longtemps que notre destin restera entre nos mains.