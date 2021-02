En collaboration avec la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC – membre du Groupe de la Banque islamique de développement) a organisé un webinaire sur les tendances et les développements des monnaies digitales de Banque centrale (CBDC) et l’impact qu’elles pourraient avoir sur le commerce interrégional entre les pays ouest-africains et au niveau international.

L’atelier montre l’intérêt grandissant des Banques centrales pour les monnaies digitales et leur préoccupation à explorer comment la BCEAO pourrait introduire les CBDC dans ses opérations.

Parmi les intervenants figuraient Matthieu Saint Olive (représentant ConsenSys), David Wray et Willy Lim (représentants R3), Harold Bosse, Sébastien Le Callonnec, Kamran Shahin et Arn Vogels (représentants Mastercard), Pascal Ordonneau (ancien PDG d’HSBC Invoice Financing) et Erin English et Catherine Gu (représentants Visa).

Les experts ont abordé les principales modalités de l’intégration de la CBDC dans la finance traditionnelle, en explorant une série de thèmes et de sujets, notamment les considérations politiques, sécuritaires, juridiques et réglementaires. Ils ont également analysé l’impact sur le système bancaire mondial et le rôle des banques commerciales, l’impact sur les réserves de change et la nécessité d’éduquer le grand public. Le panel a aussi souligné les avantages potentiels des monnaies digitales qui permettent notamment une plus grande inclusion financière, l’intégrité, la stabilité, l’efficacité opérationnelle et une meilleure régulation monétaire.

Nazeem Noordali, directeur général d’exploitation de l’ITFC, estime que « la 4ème révolution industrielle va changer le système monétaire traditionnel tel que nous le connaissons. La technologie est déjà en train de remodeler la manière dont le commerce est mené… L’ITFC croit fermement au potentiel des monnaies digitales pour stimuler le commerce intraregional et conduire vers une plus grande inclusion financière et une stabilité dans le monde en voie de développement».

Pour sa part, Justine Amenan Tano Beugre, conseillère du directeur général du Centre de formation et d’études bancaires de l’Afrique de l’Ouest (COFEB – une division de la BCEAO) rappellera que la Banque partageait cet avis comme en témoigne l’organisation d’une conférence de presse en décembre 2020 sur le thème “ Emergence de la cryptomonnaie : Craintes et controverses “…

Selon elle, « la BCEAO attache un intérêt particulier aux innovations technologiques et financières, considérées comme des leviers essentiels pour renforcer l’inclusion financière. Aussi, à l’instar des principales Banques centrales, la Banque s’intéresse aux développements numériques à prendre en compte dans le cadre de l’émission monétaire ».