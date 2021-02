Le Chef du Gouvernement, Hichem Mechichi et le Président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche(UTAP), Abdelmajid Zar ont convenu, lors d’une rencontre tenue, jeudi au palais du Gouvernement à la Kasbah, d’approfondir l’examen des sujets qui préoccupent les agriculteurs et les pêcheurs en vue de préparer la réunion de la Commission mixte (5+5) entre le gouvernement et l’organisation agricole qui sera organisée la semaine prochaine.

Ils ont évoqué, à cette occasion, les difficultés auxquelles de nombreux secteurs sont actuellement confrontés; à l’instar la pêche et le fourrage, ce qui nécessite une intervention urgente, selon un communiqué publié par l’UTAP.

L’accent a été mis, en outre, sur un certain nombre de problèmes et sujets qui préoccupent les agriculteurs et les pêcheurs, en particulier l’approvisionnement et le danger qu’il représente sur les systèmes de production et l’absence de vulgarisation, ainsi que l’examen de la situation agricole en générale et des problèmes actuels auxquels sont confrontées les saisons et les systèmes de production.

La réunion a, également, été l’occasion de faire le suivi de la mise en œuvre des résultats de la dernière réunion de la Commission mixte (5+5), en particulier, ceux liés à la saison agricole et à la disponibilité d’engrais.