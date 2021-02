L’Observatoire ” Raqaba ” appelle les autorités sanitaires et sécuritaires à ouvrir une enquête pour lever le voile sur des opérations d’extorsion et de chantage qu’auraient subies des Tunisiens de retour de l’étranger, afin de bénéficier de l’exemption du confinement obligatoire.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle sur le réseau social facebook, l’Observatoire a déclaré avoir reçu des plaintes de citoyens arrivés de pays étrangers à l’aéroport de Tunis-Carthage, selon lesquels “des agents de sécurité chargés de les escorter en direction des centres de confinement, leur auraient proposé de leur épargner la procédure de confinement obligatoire dans un hôtel à des prix exorbitants et leur permettre de quitter l’aéroport immédiatement, contre des sommes d’argent en devises.

Le président de la commission du confinement sanitaire, Mohamed Rebhi, a affirmé que les autorités sanitaires n’étaient pas au courant de ces abus.

Il a expliqué que l’intervention des structures sanitaires se limite à diriger les personnes concernées par le confinement obligatoire vers des bus après vérification des documents liés à la réalisation d’une analyse Covid 19 et obtenir des licences pour ceux qui sont exemptés de confinement.

L’observatoire Raqaba a appelé “tous les Tunisiens rentrant en Tunisie à rejeter ce genre de proposition, et les invite à signaler immédiatement ces agissements aux autorités concernées ou à contacter l’observatoire pour l’informer de l’injustice à laquelle ils ont été exposées. ”

L’Observatoire a précisé que sur la base de ces plaintes, il a adressé une correspondance au ministère de l’Intérieur pour l’alerter de ce phénomène et renforcer le contrôle à l’Aéroport.

L’observatoire a aussi demandé à être autorisé à accéder aux informations concernant le nombre d’arrivées à l’aéroport de Tunis du 1er au 15 février 2021, et le nombre de ceux qui ont été hébergés dans les centres de confinement et les personnes avec permis Exceptionnel au cours de la même période, dans le but d’estimer le nombre de ceux qui ont été exemptés du confinement obligatoire dans les hôtels d’une manière qui pourrait être illégale.