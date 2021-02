Le président de la République, Kaïs Saïed a adressé, mercredi, à l’occasion du 32ème anniversaire de la création de l’Union du Maghreb arabe (UMA), des messages de félicitations aux dirigeants maghrébins.

Dans ces messages, le chef de l’Etat a souligné les relations de fraternité et de solidarité unissant les peuples de la région.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Kais Saïed a mis l’accent sur les défis croissants auxquels font face les pays du grand Maghreb et qui commandent de poursuivre les efforts en vue d’impulser l’action commune et de renforcer l’intégration et la complémentarité.

Le président Saïed a affirmé l’attachement constant de la Tunisie à l’édifice maghrébin en tant que choix stratégique ainsi que la ferme conviction à consolider cet espace vital qui constitue un atout important pour réaliser les aspirations des peuples maghrébins pour un surcroît de progrès, de prospérité et d’invulnérabilité.

La déclaration instituant l’UMA a été signée à Marrakech le 17 février 1989 par les cinq chefs d’Etat de la Mauritanie, la Libye, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc.