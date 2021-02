L’étude webanalytics réalisée par Medianet sur un échantillon de 48 millions de visites de 136 sites web tunisiens, montre une forte progression du trafic web et mobile au cours de l’année 2020, boosté par les périodes de confinement Convid-19.

On retrouve dans les top 3 des marques de smartphones les plus utilisées en 2020, les marques Samsung, Huawei et Apple et ceci depuis 4 années consécutives, soit depuis 2017.