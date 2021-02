Le ministre de l’Economie, des finances et de l’appui à l’investissement, Ali el Kooli, a estimé que les prêts dont la Tunisie a bénéficié ont été octroyés à des conditions faciles, étant donné la nécessité pour le gouvernement de mobiliser 18,5 milliards de dinars pour pouvoir financer le budget de l’Etat au titre de l’année 2021.

Répondant à à une question posée par le député Abir Moussa, sur les détails du décaissement des prêts qui ont été approuvés le 2 février 2021, le ministre a indiqué que les prêts visent à fournir des ressources financières pour le budget de l’Etat et à pouvoir fournir des ressources pour certains projets, et que le gouvernement a annoncé lors de la soumission du projet de budget de l’Etat pour 2021 que le recours à l’emprunt est incontournable.

Il a mentionné que le premier prêt, d’un montant de 350 millions d’euros, est dédié à l’accompagnement des réformes et au renforcement de la résilience de l’économie tunisienne, et sera décaissé sur plusieurs tranches, précisant qu’il a été obtenu par le gouvernement à des conditions faciles et une période de remboursement importante.

Il a déclaré que le deuxième prêt, d’une valeur de 300 millions d’euros, a été accordé par la Banque allemande de développement et sera décaissé sur plusieurs tranches avec un taux d’intérêt de 0,9%.

Kooli a estimé que ces prêts témoignent des efforts déployés par le gouvernement pour fournir des ressources financières au budget de l’Etat de l’année 2021, précisant que le troisième prêt sera accordé par la Banque allemande de développement avec une période de paiement de 15 ans, et que le gouvernement s’efforcera de l’obtenir en un seul versement.