Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint 2 176 kilotonnes équivalent pétrole (ktep) en 2020, ce qui correspondant à une augmentation de 7% par rapport à l’année 2019, selon les derniers chiffres de l’Observatoire national de l’énergie (ONE).

Cette hausse est expliquée par l’apport des champs Nawara, Barka et Baguel Tarfa, qui ont pu compenser la baisse de la production des autres champs, d’une part, et par l’augmentation de la redevance sur le transit du gaz algérien vers l’Italie (via le pipeline qui traverse la Tunisie), de 19%, d’autre part.

Quant à la demande totale de gaz naturel, pour la production d’électricité, elle a connu une diminution de 5% entre 2019 et 2020, pour se situer à 4 849 ktep. La baisse a été observée notamment à partir du mois de mars 2020, suite au ralentissement de certaines activités économiques après une période de confinement total puis partiel, décidée par le gouvernement en vue d’atténuer la propagation de la pandémie de la COVID-19.

Pour rappel, le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (76% de la demande totale en 2020), la production électrique est en effet basée sur le gaz naturel à hauteur de 97%.

A noter que la consommation finale des ménages de l’électricité a diminué de 13% en 2020.