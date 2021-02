La Commission de la santé et des affaires sociales au Parlement a adopté, jeudi 11 février 2021, son rapport sur le projet de loi organique relative à l’approbation de l’adhésion de la Tunisie à la convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail.

A cette occasion, les députés ont souligné la nécessité d’adapter la législation tunisienne au contenu de la Convention. Ils ont aussi relevé le manque d’équipements de médecine de travail dans les différentes entreprises, suggérant l’organisation d’une séance d’audition du ministre des Affaires sociales pour examiner certaines lacunes dans le Code du travail qui devrait, selon eux, être amendé pour mieux répondre aux nouvelles exigences nationales et internationales.

La commission a aussi adopté à l’unanimité les deux projets de loi relatifs à l’approbation du décret-loi du chef du gouvernement n°14-2020 du 27 avril 2020, portant édiction de dispositions provisoires et exceptionnelles relatives à la suspension des procédures et délais ou leur prorogation en matière de sécurité sociale et de prestations servies par la caisse nationale de sécurité sociale et du décret-loi du chef du gouvernement n°2020-15 du 28 avril 2020, fixant des mesures exceptionnelles pour la dispensation et le renouvellement de la délivrance des médicaments pendant la période de mise en confinement total.