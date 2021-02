Un accord de partenariat a été signé, jeudi 11 février 2021, entre la Cité des sciences de Tunis et l’Office des œuvres universitaires pour le nord, ayant pour objectif d’organiser des programmes et des activités scientifiques et culturelles au profit de 120 000 étudiants dont 30 000 résident dans des foyers relevant de l’Office, a indiqué Fathi Zagrouba, directeur général de la Cité des sciences.

Il s’agit de faciliter à l’étudiant l’accès aux espaces scientifiques de la Cité des sciences et de bénéficier des prestations accordées durant toute l’année.

Quant au directeur général de l’Office des œuvres universitaires pour le nord, Hassen Fery, il a fait état des efforts de son institution à travers cette initiative à accorder aux étudiants la possibilité de participer à l’animation et l’organisation des manifestations qui seront programmées. Une initiative a pour objectif d’intégrer les étudiants et leur apprendre un ensemble de compétences de gestion.