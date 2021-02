S’agissant de la répartition géographique, les exportations tunisiennes vers l’union européenne (74,5% du total des exportations), ont diminué de 6,5%. Cette évolution est expliquée d’une part, par la baisse des exportations vers certains partenaires européens, tels que la France (- 7,9%) et l’Italie (- 23,9%) et d’autre part, par la hausse des ventes vers d’autres pays notamment avec l’Allemagne de 13,9% et Pays-Bas de 155,5 %.

Pour ce qui est des pays arabes, les exportations tunisiennes ont diminué avec l’Algérie de 62% et avec la Libye de 13,2%.

En revanche, les exportations ont augmenté avec le Maroc de 7,3%.S’agissant des importations nationales, les échanges commerciaux avec l’union européenne (48,3% du total des importations), ont enregistré une baisse de 12,8%, pour s’établir à 2006,7 MD. Les importations ont diminué de 10,4% avec la France et de 20,5% avec l’Italie.