Les travaux de construction de la cité sportive de Sfax et d’extension du stade Taieb Mhiri ont été au centre d’une séance de travail tenue mercredi par la secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Sihem Ayadi, au siège du gouvernorat de Sfax.

Lors de cette réunion tenue en présence notamment du gouverneur de la région, Anis Oueslati, la secrétaire d’Etat a fait savoir que les dossiers de ces deux projets ont connu beaucoup de blocages, en particulier le projet de la Cité sportive programmé depuis 2008, soulignant la nécessité pour l’Etat de jouer pleinement son rôle pour surmonter les problèmes et passer à la mise en œuvre.

Elle estime que les demandes émises par certaines parties pour changer l’emplacement du projet de la zone de Hagouna (route Al-Saltnia) à la zone “Taparura” pourraient perturber davantage le projet et retarder les délais de sa mise en œuvre, compte tenu de la taille du projet, des démarches entreprises dans le choix du site et les modalités d’attribution du terrain qui s’étend sur une superficie de 58 hectares.

Ayadi a appelé à envisager une méthode de mise en œuvre par étapes qui prend en compte les capacités de l’Etat et les besoins de la région, proposant dans ce sens de se concentrer sur la réalisation d’un stade de football d’une capacité de 40 000 spectateurs, de salles de sports collectifs ainsi que les installations nécessaires.

En revanche, cette proposition, selon le président de la commission de la jeunesse et des sports de la municipalité de Sfax, pourra nuire au projet et priver une partie des jeunes de leurs droits de pratiquer certaines spécialités sportives.

Le projet, rappelle-t-on, comprend notamment un stade de football de 40.000 spectateurs, 3 stades annexes, une salle couverte, une piste de course de cross-country, un court de tennis et une piscine, moyennant un coût global d’environ 1400 millions de dinars.

La séance à permis, également, de discuter de l’état d’avancement du projet d’extension du stade Taieb Mhiri qui consiste à porter sa capacité d’accueil de 9 000 à 20 000 spectateurs, pour un coût estimé à environ 25 millions de dinars.

Sihem Ayadi s’est rendue ensuite au Stade Mhiri et a discuté avec les parties concernées au sujet de l’avancement des études et des délais de mise en œuvre de pas moins de 3300 abris de voitures à proximité du stade exigés par la CAF et la Fifa pour qu’il soit homologué et puisse accueillir des matches continentaux et internationaux.

Elle a, par ailleurs, visité le centre de préparation de l’élite à l’Institut Supérieur du Sport et d’Education Physique de Sfax, où elle a examiné les travaux de rénovation des salles de sport individuelle et de sports collectifs et la construction de gradins pour un coût total de 2,4 millions de dinars.