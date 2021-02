Jusqu’à présent, 423 101 personnes se sont inscrites sur la plateforme électronique www.evax.tn consacrée à la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Ce chiffre a été présenté par le président du comité chargé du pilotage de cette opération et membre du Comité scientifique de lutte contre le virus, Hechmi Louzir. Il juge très faible ce nombre, appelant de ce fait tous les citoyens à adhérer à cette campagne.

“Etant donné que la vaccination est facultative et qu’on ne peut pas forcer les gens à se faire vacciner, nous comptons sur la prise de conscience des citoyens de l’importance de ce geste de prévention indispensable pour protéger leur santé”, a-t-il déclaré à l’agence TAP.

Louzir a indiqué qu’une campagne de sensibilisation à l’importance de s’inscrire à la campagne de vaccination sera lancée prochainement.

Il a ajouté que le comité de pilotage de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 dont la première réunion s’est tenue le 30 janvier 2021, compte sur la société civile dans le soutien des efforts de l’Etat en matière de sensibilisation du public à la l’importance de la vaccination, qui contribuera, selon lui, à réduire l’incidence des infections.

Le ministre de la Santé avait déclaré que la priorité en matière de vaccination sera donnée aux personnes âgées (plus de 60 ans), au personnel de santé et aux travailleurs dans les services vitaux (sécurité et armée), en plus des personnes de moins de 60 ans souffrant de maladies chroniques (maladies cardiaques, insuffisance rénale, diabète).

le ministère a mis à la disposition des citoyens un service SMS en envoyant evax au 85355, ou en composant le code USSD *2021# et la plateforme www.evax.tn ainsi qu’un numéro vert le 80 10 20 21.