Tunisie – plateforme Evax.tn : Comment obtenir le pass vaccinal

Le passe sanitaire est un document officiel attestant qu’une personne a achevé son schéma vaccinal contre le coronavirus lui permettant d’accéder aux lieux et espaces fixés dans le décret présidentiel.

Toute personne, complètement vaccinée et âgée de 18 ans et plus peut télécharger le passe vaccinal sur son téléphone portable via la plateforme de vaccination Evax.Tn (rubrique Espace citoyen) pour le présenter en cas de besoin. Ce document peut, également, être présenté en version papier.

Le passe vaccinal est délivré à chaque citoyen de nationalité tunisienne ou ressortissante étranger résidant en Tunisie ayant reçu un schéma de vaccination complet et ceci après une période variable selon le type de vaccin.