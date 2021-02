La société les Ciments de Bizerte a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème Trimestre 2020

Le quatrième trimestre 2020 a été marqué par l’aggravation de la situation de la crise sanitaire COVID 19, pandémie qui ne cesse de laisser des conséquences à l’échelle mondiale et à l’échelle nationale.

La société Les Ciments De Bizerte a continué de concentrer ses efforts et ses moyens pour minimiser les dégâts de cette crise et maintenir son équilibre sur les plans technique, commerciale, sociale et financier.

INVESTISSEMENTS :

La société a continué le suivi de ses investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau pour garantir la continuité d’exploitation

PRODUCTION ET CHIFFRE D’AFFAIRES :

Jusqu’au 31/12/2020 et malgré la suspension totale de la production pendant 45 jours durant l’année 2020 après le confinement générale la production du clinker a été maintenue a son niveau de 2019 soit une production de 663 491 tonnes en 2020 contre 661 829 tonnes en 2019.

Cette production a été atteint malgré un arrêt de 1 mois pour une intervention sur le filtre process et le changement de toutes les manches pour atteindre un taux d’émission de poussière inférieur a 10mg/Nm3 lui-même inférieur aux normes internationales 20mg/Nm3.

La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE jusqu’au 31/12/2020 a été de 655 250 tonnes soit une production équivalente a l’année 2019 qui n’a pas engendré des ruptures des stocks.

La production de la chaux jusqu’au 31/12/2020 a connu aussi une diminution de -27.09% soit une diminution de 7 078 tonnes par rapport à la production de l’année 2019. Cette baisse est due à la manque de la demande de la chaux constatée sur le marché

nationale et au niveau du secteur.

La production du ciment et de la chaux est en corrélation directe avec les quantités vendues.

Le chiffre d’affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte jusqu’au 31/12/2020 a connu une augmentation remarquable de +8.52% comparé à l’année 2019 passant de 97 104 793DT à 105 382 581DT en 2020 soit une croissance de+ 8 277 788DT.

Le chiffre d’affaires export de la Société Les Ciments de Bizerte jusqu’au 31/12/2020 a connu une légère régression de -7.48% comparé à la même période 2019 passant de 6 133 539DT à 5 674 648DT soit une réduction de – 458 891DT.

La régression des exportations est due à la suspension des contrats de clinker qui est le résultat d’une conjoncture internationale touchée par la pandémie COVID-19.

Aussi que le chiffre d’affaires globales (local+export) jusqu’au 31/12/2020 a connu une amélioration de +7,57% par rapport a l’année 2019 passant de 103 238 332 DT à 111 057 229 DT soit une croissance de + 7 818 897 DT.

Durant le quatrième trimestre 2020,la société a repris les exportations du ciment vrac par bateau et a réalisé pour la 1er fois des exportations du ciment vrac par camion sur la voie terrestre.

Durant ce quatrième trimestre de l’année 2020, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a connu une augmentation exceptionnelle.

Elle a généré des revenus trimestrielles de 1 454 623 dinars HT et ce, suite aux déchargements de dix (10) navires de 121 216 tonnes avec un cumul total de l’année 2020 de 5 456 854 dinars HT (37 navires de 454 725 tonnes de coke de pétrole déchargées) contre 4 610 885 dinars HT pour l’année 2019 ,soit une évolution positive de 18.34%

L’ENDETTEMENT :

La crise financière nationale et internationale causée par la propagation de la pandémie du COVID-19 à contraint la société a continuer de reporter le remboursement de tous les crédits à moyen et à long terme à partir de l’échéance du 31/03/2020 au 30/09/2020 conformément au circulaire de la BCT N°2020-06 du 19/03/2020 mais la société a honoré tous ces engagements envers le système bancaire et ce a partir du mois d’octobre 2020 .Aussi que demander des crédits de gestion pour financer le cycle d’exploitation. La société arrive à honorer ses engagements envers ses fournisseurs.

PERSPECTIVES :

Les perspectives du premier trimestre 2021 se présentent comme suit :

– L’augmentation sensible de la production de clinker et de ciment afin de répondre aux besoins du marché local et export.

– Des contrats d’export du ciment en vrac vers la Lybie ont été signés et seront réalisés durant le quatrième trimestre 2020.il est a noter que l’export du ciment vrac par bateau a été arrêté depuis 2008.un premier navire a été chargé durant le mois d’octobre 2020.

– Le développement de l’export et la diversification des clients.

– Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.

– Honorer les contrats de clinker qui ont été signés avec des clients européens.

– Réaliser les investissements prévus au niveau du budget 2021 qui seront de l’ordre de 18 millions de dinars.

– Continuer a agir sur les composantes du prix de revient pour être compétitif sur le marché national et international

Enfin et suite aux perturbations et dégâts imposés par la pandémie du COVID-19 la société les Ciments de Bizerte continue a s’adapter et a maintenir son activité et ses équilibres sur tous les plans. De même durant ce trimestre elle a géré la crise de l’épidémie du COVID-19 en respectant les protocoles sanitaires.