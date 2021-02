Une rencontre sur le rôle des banques alimentaires dans la réduction de la pauvreté sera organisée en ligne, le 11 février 2021, par le réseau international de banques alimentaires “The Global Foodbanking network”. Elle permettra de répondre à la question principale : Est-il possible de réduire la pauvreté à travers les banques alimentaires?.

Un nouvel outil de mesure de la pauvreté “Poverty Stoplight”, sera présenté, à cette occasion, par l’entrepreneur social paraguayen et fondateur de l’association de l’organisation de microfinance ” Fundacin Paraguaya “, Martin Burt.

Il expliquera comment ce nouvel outil et la méthodologie de coaching qu’il a développée avec son équipe permet aux familles de surmonter la pauvreté multidimensionnelle.

Cette méthodologie permet aux chefs de ménage de diagnostiquer leurs conditions de vie à travers 50 indicateurs et de créer des plans familiaux personnalisés pour surmonter leurs privations, les familles transforment leurs “rouges” et “jaunes” en “verts” dans leurs tableaux de bord. Le “Poverty Stoplight” est maintenant utilisé par plus de 400 organisations dans 30 pays.

En Tunisie, une banque alimentaire a été créée, depuis 2011, à La Marsa (banlieue nord de Tunis). Elle fait partie du réseau régional des banques alimentaires basé à la Cité Humanitaire internationale à Dubaï. Mais cette banque fonctionne plutôt comme une simple association caritative.

Les “banques alimentaires” ou “Food Banks”, collectent, gèrent et partagent des denrées alimentaires fournies par des bénévoles (agriculteurs, industriels, commerçants, grandes surfaces, hôtels, restaurants..). Elles sont des associations, à but non lucratif qui mettent, gratuitement, des aliments à la disposition des plus démunis.