Le pôle judiciaire économique et financier a décidé d’interdire de voyage, le président directeur général de l’Office de l’Huile, Ahmed Smaoui, ainsi que plusieurs autres responsables dans ce gouvernorat, a fait savoir le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Daly, vendredi 29 janvier, cité par l’agence TAP.

L’interdiction de voyage intervient suite aux accusations portées à l’encontre de ce responsable, en raison des dépassements commis, lorsqu’il était gouverneur de la Manouba, qui “en tant qu’agent public” a profité de sa qualité première en vue de réaliser un intérêt pour lui même ou pour autrui ” et demandé de pots-de-vin et la participation et ce, en attendant la finalisation des enquêtes, a précisé Daly.

Le parquet a autorisé le pôle judiciaire, économique et financier, à ouvrir une enquête à l’encontre de neuf personnes accusées dans cette affaire, dont le PDG de l’Office de l’Huile, le premier délégué, le délégué et le secrétaire général du gouvernorat de la Manouba (les trois derniers sont en exercices), ainsi qu’un responsable sécuritaire dans la région.