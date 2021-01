Afrique – Vaccin  : Cyril Ramaphosa dénonce les stratégies “nationalistes“ d’acquisition des doses

Le continent africain est, à ce jour, la partie du monde la moins touchée par l’épidémie du coronavirus. Heureusement d’ailleurs, sinon ce serait une catastrophe en termes de pertes de vies humaines, étant donné que la plupart des pays du continent sont dans l’incapacité de se procurer les vaccins.

En effet, le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui participe au Forum mondial de Davos (mardi 26 janvier 2021), n’a pas manqué de dénoncer ce qu’il qualifie de “nationalisme dans les stratégies d’acquisition des doses“, selon l’AFP.

Et il a de bonnes raisons d’en vouloir non seulement aux pays riches mais aussi aux laboratoires. L’Afrique du Sud, considérée comme le pays le plus impacté par la pandémie en Afrique, va devoir payer ses premiers vaccins 2,5 fois plus cher que les pays de l’Union européenne, souligne Le Monde.

Très en colère dans la vidéo qu’il a postée depuis Pretoria pour le sommet de Davos, le président sud-africain, ajoute : « Les pays riches du monde accaparent ces vaccins. Nous les appelons à mettre à disposition les doses excédentaires commandées et thésaurisées. Les pays pauvres sont mis à l’écart par ceux qui ont les moyens d’acquérir jusqu’à quatre fois ce dont leur population a besoin ».

Selon Le Monde, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), par la voix de son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait elle aussi mis en garde contre le “nationalisme vaccinal“. Depuis des mois, il ne cesse d’appeler les pays riches à ne pas “couper la file“ et mettre à disposition des pays pauvres leurs doses excédentaires par le biais du mécanisme Covax, pour un accès équitable aux vaccins.

Pour sa part, l’Union africaine s’est engagée à fournir 270 millions de doses de vaccins aux pays du continent. Or, pour immuniser 60% de sa population (environ 1,3 milliard d’habitants), l’Afrique a besoin de 1,5 milliard de vaccins, dont le coût est estimé entre 5,8 et 8,2 milliards d’euros.

Mais dans tout ça, où est la solidarité internationale? Où sont les “amis“ de l’Afrique qui le clament haut et fort, notamment la Chine qui, pour le moment, est la cause de ce malheur planétaire ? Où est la France qui a cosigné avec la Tunisie une initiative présentée aux Nations unies pour une solidarité internationale contre l’épidémie ? Où est l’Allemagne ? Où est le Canada ?

