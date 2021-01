Wifak Bank, en conformité avec la stratégie nationale de decashing et à la politique générale pour l’adoption du paiement mobile, s’est engagée dans l’innovation et le développement d’une solution de paiement mobile via la technologie QR Code.

Wifak Bank annonce aujourd’hui le lancement de ses nouvelles solutions digitales WIFAK Pay et WIFAK Pay Pro dédiées respectivement à l’utilisation Client et Commerçant.

En effet, la solution WIFAK Pay est une solution de paiement mobile via la technologie QR code permettant au client d’effectuer des paiements depuis son téléphone ou tablette, débités instantanément de son compte.

Cette application dédiée aux clients permet non seulement le paiement commerçant mais aussi le paiement de services gouvernementaux comme les amandes radar ou le télépéage.

Avec l’application WIFAK Pay, le téléphone du client devient son porte-monnaie ; il pourra payer où et quand il le souhaite sans se soucier des contraintes classiques liées aux espèces ou au retrait d’argent.

Pour sa part, la solution commerciale WIFAK Pay Pro permet aux commerçants d’accepter les transactions de paiement des clients depuis leurs téléphones mobiles qui seront créditées sur le compte du commerçant.

Elle offre plus de commodités et de nouveaux canaux de paiement pour permettre aux commerçants de diversifier leurs modalités d’acceptation de paiements et d’élargir leurs bases de clientèles. De plus, WIFAK Pay Pro offre une panoplie de services pour aider le commerçant à gérer plus facilement son activité et à réduire la gestion du cash en particulier en cette période de crise sanitaire Covid19.

Rapidité, simplicité et sécurité sont les mots clés pour ces deux solutions innovatrices.

Pour changer de mode de paiement vers un mode optimal et sécurisé, il suffira de télécharger les applications WIFAK Pay et WIFAK Pay Pro via Play store. Ce sont les solutions d’avenir pour l’accès à l’univers de paiement via la technologie QR Code.