La société AIR LIQUIDE TUNISIE a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2020.

* Par rapport aux données du quatrième trimestre de l’exercice 2019, Air Liquide Tunisie a enregistré une hausse globale de 158% de son chiffre d’affaires. Cette hausse est due principalement à la vente d’oxygène sur le marché local. En cumulé le chiffre d’affaires a augmenté de 13% par rapport à 2019.

* La production a baissé de 8% à fin décembre 2020 par rapport à la même période de 2019 et ce suite au confinement sanitaire total et aux circonstances mondiales et nationales causées par la propagation du COVID 19 qui a débuté durant le deuxième trimestre 2020.