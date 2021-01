Estimant que les autorités ne gèrent pas convenablement la situation sanitaire dans le pays, l’Union générale tunisienne du travail les appelle à l’ordre en leur intimant de “réviser la stratégie sanitaire de lutte contre la pandémie du coronavirus et d’ accélérer la mise en place d’un calendrier clair pour dépasser la crise, briser les cercles de l’infection, poursuivre les campagnes de prévention et fournir les vaccins pour tous les Tunisiens”.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la célébration de son 75e anniversaire, mardi 19 janvier 2021, la centrale syndicale indique qu’il y a une confusion dans la gestion de l’épidémie et de ses conséquences sanitaires, sociales et économiques, face à la propagation de la pandémie de covid19 dans sa deuxième étape, et de l’absence d’une vision stratégique globale qui améliore la gestion des crises, qu’elles soient liées à la prévention, à la sensibilisation, aux soins et traitements fournis aux patients, aux équipements et aux conditions de santé, ou en ce qui concerne le préparatifs de l’acquisition des vaccins, la préparation des campagnes de vaccination, les bénéficiaires prioritaire et les moyens de généralisation des vaccins gratuits.

Le syndicat souligne la nécessité de surmonter cette confusion et de prendre d’urgence des mesures sociales de soutien au profit des différentes classes sociales en termes de salaires et de moyens de subsistance.

L’organisation a affirmé sa position par rapport aux revendications du peuple pour le travail, la liberté et la dignité, et son adoption de toute manifestation pacifique qui ne perturbe pas les intérêts des gens, ne menace pas leurs revenus et leurs biens et ne conduit pas au chaos et au sabotage, exprimant sa dénonciation de la détérioration des conditions des travailleurs et de la population en général.

Selon le communiqué, le niveau de revenu de l’individu et de la famille ainsi que les niveaux de couverture sociale et de services sociaux ont diminué face à l’augmentation des taux de la pauvreté et du chômage.

” De nombreux secteurs de travailleurs ont été touchés par la négligence de l’Etat et l’évasion de certains employeurs du secteur privé qui ont abandonné leurs responsabilités sociales envers les travailleurs et ont ainsi aggravé les manifestations d’exclusion, de marginalisation et de vulnérabilité au travail “, a indiqué l’UGTT, soulignant que la marginalisation touche de nouveaux grands groupes sociaux.

Elle a, en outre, appelé le gouvernement à revoir radicalement la politique des prix, à contrôler l’inflation et la détérioration de la valeur du dinar, et à soutenir d’urgence les services publics des hôpitaux, des établissements d’enseignement et des moyens de transport. Elle l’a aussi exhorté de tenir ses promesses de lancer de nouvelles négociations sociales dans les secteurs public et privé et de mettre en œuvre les accords conclus avec les différents secteurs, loin de la politique de procrastination.