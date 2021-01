L’association ” la Voix des femmes ” n’apprécie pas l’absence de l’élément féminin dans le nouveau gouvernement de Mechichi, annoncé samedi 16 janvier 2021.

” Le dernier remaniement annoncé par le chef du gouvernement va à l’encontre du principe de parité, inscrit dans l’article 46 de la Constitution de 2014, s’indigne l’association dans un communiqué. Les compétences tunisiennes parmi les femmes devraient être associées dans le nouveau gouvernement de Hichem Mechichi “.

Le remaniement ministériel opéré samedi a touché onze portefeuilles. Ont été remplacées dans ce remaniement:

Saloua Sghaier qui occupait le poste de ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines,

Aksa Bahri (Agriculture, Pêche maritime et Ressources hydrauliques)

Leila Jaffel (Domaines de l’Etat et des Affaires foncières).

On enregistre également dans ce remaniement le départ de Thouraya Jeribi avec la suppression du ministère chargé de la Relation avec les instances constitutionnelle et la société civile et le rattachement des services du département à la présidence du gouvernement.

Avant le remaniement, le gouvernement Mechichi comptait huit femmes (sept ministres et une secrétaire d’Etat).