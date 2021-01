Une commission mixte chargée de la relance de l’activité touristique post-Covid-19 vient d’être créée sur décision du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar.

Cette commission, qui sera composée des représentants des ministères concernés, des professionnels du métier et des partenaires sociaux, aura pour mission de mettre en place un plan de relance intégré afin d’assurer le redémarrage du secteur, indique un communiqué publié dans la soirée de mardi 12 janvier 2021, par le ministère du Tourisme.

Intervenant lors de la première réunion de cette commission, Ammar a fait savoir qu’il sera question de développer et diversifier les activités touristiques dans toutes les régions du pays et de proposer des solutions à même de promouvoir le tourisme local et alternatif.

Il s’agira aussi de mettre au point des mécanismes visant à améliorer les services au niveau des zones frontalières, à renforcer la sécurité et à garantir les mesures de prévention et de protection sanitaire.

Il a, à cet égard, mis l’accent sur la nécessité de mettre en place, dans le cadre de cette commission, un plan et une campagne de communication au profit de la Tunisie à l’échelle nationale et internationale.

Le ministre a, d’autre part, souligné que le rapport final issu des travaux de cette commission comportant toutes les recommandations doit impérativement être soumis au président du gouvernement, avant le 20 mars prochain.

Le secteur du tourisme a été impacté après la première vague de l’épidémie, enregistrant une baisse de 71% des recettes, au cours de la haute saison (de juillet à septembre 2020), avait déclaré en novembre dernier Ammar.

De même, le nombre des entrées touristiques et des nuitées a régressé respectivement, au cours de cette même période, de 88% et 83%.