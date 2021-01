Si l’on se fie aux projections de la Banque mondiale publiées dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales de janvier 2021, les champions d’Afrique de la croissance économique en 2021 sont respectivement Djibouti, le Kenya, la Tunisie, le Rwanda et le Botswana.

Après une difficile année 2020 marquée par une baisse de croissance et une récession dans plusieurs de nombreux pays africains en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19, l’institution de Bretton Woods estime que le continent sera à même d’amorcer sa reprise économique cette année.

Dans cette perspective, les experts de la BM estiment que 47 des 55 pays du continent devraient enregistrer un rebond d’activité économique au cours de cette année. Mais Pas moins de 12 pays devraient connaître une croissance économique supérieure à 5%.

Ainsi, Djibouti et le Kenya sont cités comme les champions de la croissance sur le continent en 2021, avec des projections respectives de 7,1% et 6,9%. Arrive un peu loin la Tunisie (5,8%, qui sort d’une forte récession de plus de 9,1%). Le Rwanda et le Botswana complètent le tableau des “cinq futures meilleures croissances“ du continent en 2021.

Par contre, le Congo, la Guinée Equatoriale et le Soudan du Sud sont “exclus“ des projections de rebond de croissance en 2021.