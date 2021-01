Le ministère des Affaires culturelles annonce que, après concertations avec les structures concernées par le secteur cinématographique, il a été décidé de la nomination des membres au sein de la commission d’aide à la production cinématographique au titre de l’année 2020.

Il s’agit de Kmar Bendana, comme présidente de la commission, et le cinéaste Abdallah Yahia, en remplacement de Raouf El Basti et Abdellatif Ben Ammar qui, selon la même source, “ne pourront plus poursuivre leurs fonctions pour des raisons de santé”.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la volonté de faire avancer les travaux de la commission dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions.

Le blocage enregistré au niveau des travaux de la commission d’aide à la production cinématographique et le retard dans l’annonce des résultats de ses travaux ont suscité l’inquiétude auprès des réalisateurs et des producteurs en ce qui concerne le sort de leurs œuvres artistiques.

Dans des communiqués de presse publiés auparavant, l’association des réalisateurs des films tunisiens (ARFT) a, adressé un appel urgent à la direction du cinéma au sein du ministère des affaires culturelles et au Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) pour expliquer les facteurs de blocage des travaux de la commission et le retard enregistré au niveau de l’annonce des résultats de l’aide à la production cinéma pour l’année 2020.

De son côté, le syndicat des producteurs de cinéma et de l’audiovisuel a, dans un communiqué, appelé le ministère des affaires culturelles à combler les postes vacants dans la composition de la commission dans les plus brefs délais tout en consultant les professionnels du secteur.

Ces nouvelles nominations interviennent avant la conférence de presse prévue demain samedi par un collectif de cinéastes et de producteurs qui s’est constitué suite à la démission des deux membres de la commission d’aide à la production cinématographique Raouf El Basti et Abdellatif Ben Ammar.