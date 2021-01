Il y a tout juste un an, Assurances Salim devenait la BH Assurance, une transformation majeure qui a permis de répondre plus efficacement aux exigences des clients.

A la suite de son rebranding, une refonte de son identité visuelle s’est opérée, accompagnée par le lancement d’un nouveau site web : www.bh-assurance.com.

Une stratégie de transformation digitale a été mise en œuvre pour mettre en place des fonctionnalités capables de répondre aux besoins des clients, à l’heure du Covid-19 où les attentes ont été fortement ressenties, ce qui constitue un véritable facteur de différenciation pour la compagnie d’assurance.

Le secteur de l’assurance rajeuni grâce à WININTI

Pour répondre aux problématiques du confinement, BH Assurance a accéléré le lancement de WININTI, la 1ère application mobile omnicanale dans le secteur de l’assurance en Tunisie permettant à leurs clients de gérer leurs contrats à distance avec une relation client omniprésente.

WININTI permet ainsi, en temps réel, de consulter via l’espace client les différents contrats, de suivre les règlements de sinistre, les remboursements des frais de santé, le portefeuille d’assurance et bien d’autres actions directement en ligne.

Pour la 1ère fois en Tunisie, les internautes ont également la possibilité de recevoir un devis pour les assurances automobile et habitation en quelques minutes et d’y souscrire sans avoir à se déplacer, avec le paiement en ligne et la réception du contrat à leur domicile.

Au bilan de cette année, BH Assurance a enregistré des chiffres encourageants malgré les bouleversements engendrés par la crise sanitaire :

Un taux d’évolution du chiffre d’affaires de 7%

Près de 40 000 visiteurs enregistrés sur le site web

visiteurs enregistrés sur le Plus de 5 000 comptes clients créés sur WININTI

comptes clients créés sur Plus de 1 000 clients ont souscrit en ligne, soit 1 client sur 5

clients ont souscrit en ligne, soit 1 client sur 5 1 million de dinars de chiffre d’affaires drainé par WININTI en moins de 6 mois



Pour aller plus loin dans la démarche de proximité avec ses clients particuliers et professionnels, la BH Assurance s’apprête à lancer 2 nouveaux services en 2021 en matière d’assurance santé et voyage.