Les premières compagnies d’assurance en Tunisie s’apprêtent à intégrer de nouveaux mécanismes dans leurs applications destinées à la fidélisation des clients.

L’un de ces mécanismes est la Gamification. Il s’agit d’une pratique de marketing qui repose sur le jeu, utilisée par les entreprises, en interne comme en externe, afin d’encourager la participation, de former les employés et d’engager les équipes et les consommateurs sur le long-terme et fidéliser les clients.

Cette pratique utilise des badges et autres cadeaux pour récompenser les individus sur leur utilisation d’un logiciel et plus globalement d’un service.

Dans cette optique, un concours vient d’être lancé par “CEED-Tunisie” et la Société tunisienne d’assurances et de réassurances (STAR), pour développer une application de Gamification et un espace client en ligne pour le règlement et le suivi de l’épargne individuelle.

Il est destiné aux start-up tunisiennes spécialisées dans la finance technologique, aussi dénommée fintech, apprend-t-on, de CEED-Tunisie.

En effet, la Gamification marketing consiste à inclure des usages et des pratiques utilisés dans les jeux, comme les jeux vidéos, pour rendre ludiques certaines actions parfois perçues comme ennuyantes.

Elle permet aussi, d’ajouter quelques mécanismes simples de jeu dans les applications, concernant essentiellement le système de gratification qui récompense le joueur selon son niveau de performance.

Ce concept simple permet aux assureurs de se concentrer sur la collecte des informations client pour alimenter leurs bases de données et le Big data.

D’après l’étude “Comarch et OpinionWay”, sur le jeu comme vecteur d’engagement et de fidélisation des clients, 70% des consommateurs français encouragent les entreprises à développer la Gamification parce qu’elle allie amusement et récompenses.

Ainsi, les consommateurs ne perçoivent plus l’acte d’achat de certains services comme une action rébarbative, mais plaisante.

Le concept permet aussi au consommateur d’être interactif et directement, impliqué dans la stratégie de marketing de l’entreprise.

En Tunisie, le chiffre d’affaires des compagnies d’assurance tunisiennes a progressé, en 2019, de 7,2% pour atteindre 2,4 milliards de dinars.